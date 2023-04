„Selle nimel on nähtud väga palju vaeva. Ise ka ei usu. Oleme taotlenud erinevaid turniire ja seni pole see erinevatel põhjustel õnnestunud, kas saal pole sobinud või on mingi muu põhjus. Ei olnud nii, et hakkasime sellele eelmisel aastal mõtlema, kõik sai võimalikuks tänu sellele, et meil on hea generatsioon ja väga tugev koondis, juhul kui õnnestub parimad kokku saada,“ rääkis Kuhi.