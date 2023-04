Rapla klubijuht Jaak Karp õhtuse põnevusmängu eel: kõik mahutame saali, seinad on täna kummist

Kolme võiduni peetav veerandfinaalseeria on 2 : 2 viigis. Rapla võitis kodus avamängu 95 : 93, kuid järgmised kaks kuulusid Pärnule skooridega 83 : 71 ja 80 : 72. Seeria neljas mäng, mis peeti teisipäeval Pärnus, võitis Rapla 75 : 58. Selle paari võitja läheb poolfinaalis vastamisi Tartu Ülikool Maks&Mooritsaga. Teises poolfinaalis on vastamisi BC Kalev/Cramo ja KK Viimsi/Sportland.

Delfi võttis Rapla klubijuhi Jaak Karbiga täna lõunal ühendust, et uurida, kas spordihalli katus ikka kell 19 algava mängu lõpuks peale jääb.

Kuidas sa klubijuhina hetkel Rapla linnas tänase mängu ootust ja õhkkonda tajud?

Erinevad emotsioonid on terve veerandfinaalseeria jooksul tunda olnud. Peale kolmandat mängu, mille me kaotasime, oli tohutu pettumus, aga saime sellest väga kiirelt üle. Tunnetus on täna selline - ja ma olen selles päris kindel -, et me ületame täna saalis tuhande inimese piiri. See, mis toimub, on võrreldav meie esimese medaliseeria ja finaalis mängimise aastatega.

On saal tänaseks välja müüdud?

On küll ütlus, et saal pole kummist, aga me ise läheneme sellele täna niimoodi, et see saal peab olema kummist! Valmistame ette nii palju lisakohti kui vaja. Nii otsajoonte kui ka suure tribüüni taha. Kui vaadata näiteks pilte nendelt suurematelt medalimängudelt, siis on näha, et vahekäigul ja pingireal polegi võimalik vahet teha. Kõik inimesed mahutame saali, selles pole küsimust! Kui meil oli 2017. aastal poolfinaali viimane mäng Tartuga - me ei lugenud toona inimesi nii nagu täna - oli meil saalis umbes 1200-1300 inimest. Andre Pärna lahkumismängule, mis oli samuti väga suur sündmus, mahtusid ka kõik ära, polnud probleemi.

See on ikkagi play-off seeria viies mäng. Kindlasti tasub saali tulla. Sellist mängu peab kohapealt vaatama!

Mis on täna võtmekoht, millega Rapla võiks Pärnut hammustada?