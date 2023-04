Kuressaarelt „kolaka“ saanud Kaido Koppel vabastati Kalju peatreeneri ametist

Tänaseks on tsiteeritud postitus kustutatud ning avaldatud on pressiteade treenerivahetuse kohta, milles selgub, et „Koppel asub klubis tööle treener-konsultandi rollis klubi noorte arendamise poole peal.“

Nõmme Kalju jalgpalliklubi teatab, et senine esindusmeeskonna peatreener Kaido Koppel lahkub ametist. Otsus on sündinud poolte kokkuleppel ning arvestades mõlema poole parimaid huve.

„Koostöö Kaidoga tema siin veedetud aja jooksul on olnud töine, professionaalne ning üdini positiivne. Oma iseloomult on tegu parimas mõttes tõelise tööloomaga ning kahtlemata ühe Eesti jalgpallimaastiku silmapaistvama treeneriga. Paraku on tippjalgpall spordiala, kus tulemusel on määrav tähtsus ning seetõttu leidsime, et kõigi osapoolte huvides on targem jätkata teises suunas,“ kommenteeris treenerivahetust klubi spordidirektor Argo Arbeiter.