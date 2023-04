KUULA | Oskar Nisu: Miami Beachi jõuproov meenutas Elvat, USA sõitude juures üllatas vaid üks asi

Räägime esimestest võistluskogemustest USA pinnal, Denveri tiimist, kuhu kuuluvad nii mehed kui naised, uuest võistlusliigast National Cycling League (NCL), mille avalöök toimus 8. aprillil Miamis. Kõlab igatahes edevalt! Võistelda Miami Beachi ümbruses. Aga, kuidas see kõik päriselus paistab?

Uues liigas võisteldakse kriteeriumides ja välja hõigatud auhinnapott on ahvatlev – tervelt üks miljon dollarit. Võitja tiimile kuulub maksimaalselt 700 000 dollarit, ent Oskari jutust selgub, et agasid on palju ja jackpoti võitmine tundub üsna keeruline.