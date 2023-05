Euroopa Liit on keelustamas kummipuruga kunstmuru. Mida see tähendab Eesti jalgpallile?

Euroopa Komisjoni vastav kommitee REACH tegi ettepaneku, et peagi keelustatakse PFAS-id ehk „igavesti säilivaid kemikaale“ sisalduvad tooted. Nende sekka kuuluvad ka kunstmurustaadionitel kasutatavad kummigraanulid. „Praeguste teadmiste järgi on keelu jõustumine vägagi reaalne,“ tõdes Lilleküla jalgpallikompleksi juhataja Targo Kaldoja. Asja vaatavad praegu läbi Euroopa Parlament ja Nõukogu, kellel on kolm kuud aega esitada vastuväiteid ja ettepanekut blokeerida.

Asi puudutab teravalt ka Eestit, kus on üle saja kunstmurustaadioni. Sealhulgas mängitakse neil meistriliiga hooaja esimene ja viimane ring. Kaldoja sõnul on meie kliimas kunstmurude rajamise jätkusuutlikkus kriitilise tähtsusega. „See on aastaringsete treeningtingimuste tagamisel väga oluline ja me ei näe siin võimalust ainult muruväljakutega toimetulekuks. Jalgpall on Eestis ja Euroopas enim harrastatud spordiala nii harrastajate arvu kui ka majandusliku võimekuse võrdluses. Kunstmurude tootjad teevad tugevat arendustööd, et töötada välja nõuetele vastavad täitematerjalid. Silmas tuleb pidada keskkonna nõudeid, mängijate turvalisust, maailma jalgpalliliidu nõuetele vastavust ja majanduslikku jätkusuutlikkust,“ lisas ta.