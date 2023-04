Endine maailma esireket Andy Murray: tahan konkureerida Wimbledoni tiitlile

See on tema teine ​​kindel kaotus saviliivaväljakutel, sest Monte Carlo Mastersil tunnistas britt Alex de Minauri kindlat paremust.

Legendaarne britt on pärast puusaoperatsiooni saviliival mänginud väga vähe kohtumisi, kuigi eelmisel aastal suutis ta Madridis võita kaks kohtumist. Tänavuse hooaja edukas algus annab lootust, et Murray paremad päevad pole täielikult möödas ning ta loodab ja usub ka ise, et on võimeline liival parimatele konkurentsi pakkuma.

„Ma tahaksin Prantsuse lahtistel mängida, sest ma ei tea, kas saan veel selleks kunagi ühe võimaluse. On võimatu öelda, milline otsus antud olukorras õige oleks, aga ilmselgelt on tegemist suure slämmiga, kus ma tahaksin osa võtta.“,“ sõnas 35-aastane Murray avaringi kaotuse järel.

„Mul on ambitsioon konkureerida Wimbledoni tiitlitele ja niisugustele asjadele. Ma tean, et täna siin istudes ei kõla see ilmselt realistlikult, kuid ma usun, et see on võimalik,“ ütles Murray.