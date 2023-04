Newcastle ja Manchester United liiguvad kindlalt Meistrite liiga suunas

„Mõned mehed väljakul arvasid, et kui anda endast 90%, siis see on piisav. Ma tean, et nad ei ole robotid ja väsimus on okei, kuid sellele vaatamata tuleb anda endast kõik,“ rääkis Ten Haag matši järel. „Oleme pettunud - olime 2 : 0 eduseisus ning meil oli võimalus teha seisuks 3 : 1. Olime kindlas eduseisus ja võtsime gaasi maha, arvan, et see on olnud probleem veel paljudes teistes kohtumistes tänavusel hooajal,“ jätkas Ten Haag oma meeskonna kritiseerimist.