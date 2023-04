Ookeanitaguse korvpalliliiga ettearvamatus on tõusnud uuele tasemele: selge on see, et mitte midagi ei ole NBA-s selget

Maailma tugevaim korvpalliliiga NBA on jõudnud play-offi esimese ringi kohtumiste lõppfaasi, kus kuues paaris on edasipääsejad selgunud. Seeria kuues kohtumine on ees veel Golden State Warriorsil ja Los Angeles Lakersil ning mõlemad on peapretetendid viimasele kahele kohale.