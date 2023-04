TIPPHETKED | Pärnu alistas otsustavas mängus kindlalt Rapla ja jõudis viimasena Eesti meistriliigas poolfinaali

Pärnu Sadama ääremängija Ivo Van Tamm: „Seerias on iga mäng täiesti oma nägu. Proovime kontrollida seda, mida saame kontrollida ja anda endast maksimum. Keskendume oma mängujoonisele ning et seda võimalikult kvaliteetselt ellu viia. Kui võrrelda meie ja Rapla hooaegu, siis Rapla on olnud kindlasti palju stabiilsem läbi hooaja ja näidanud paremat minekut, aga täna on kõik võimalik!“