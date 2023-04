OTSE DELFI TV-s | Suur mäng: kas Rapla suudab viimase veerandajaga Pärnu vastu kaotusseisust välja tulla?

Pärnu alustas kohtumist paremini, tehes 3:3 seisult 8:0 spurdi. Pärnakad suutsid kättevõidetud edu hoida, avaveerandaja järel oli nende edu 21:14. Teisel perioodil kasvatas Pärnu vahe 11 punkti peale. Rapla jõudis kuue silma kaugusele (24:30), kuid lähemale mitte. Matthew Mccarthy viis viimaste sekundite kolmesega Pärnu vaheajaks ette 42:28.

Teine poolaeg algas Gert Kullamäe hoolealuste kontrolli all, kui korraks oli vahe juba 20 punkti (51:31). Veel 2.35 enne kolmanda veerandaja lõppu juhtis Pärnu 57:39. Seejärel said võõrustajad aga rohkem mängu sisse, Pärnu enam lihtsaid korve ei saanud ning Tyler Cheese tegi veerandi lõpusekunditel tabava kolmesega Rapla poolelt seisuks 48:58.

Pärnu Sadama ääremängija Ivo Van Tamm: „Seerias on iga mäng täiesti oma nägu. Proovime kontrollida seda, mida saame kontrollida ja anda endast maksimum. Keskendume oma mängujoonisele ning et seda võimalikult kvaliteetselt ellu viia. Kui võrrelda meie ja Rapla hooaegu, siis Rapla on olnud kindlasti palju stabiilsem läbi hooaja ja näidanud paremat minekut, aga täna on kõik võimalik!“