KOGU TÕDE MÄNGUST | Eesti tegi turniiri parima esituse, kuid jaapanlased panid oma klassi maksma

Tondiraba jäähallis jätkus vägev hokipidu, kui võtsid mõõtu ajalooliselt pidevad B-grupi liikmed Jaapan ja Eesti. Ehkki pääsukesed on näidanud teravat nokka, siis koondiste viimased neli omavahelist ametlikku matši lõppesid 5 : 7, 2 : 5, lisaajal 1 : 2 ja 2 : 6 kaotustega. Kuigi senisel turniiril oli Jaapan näidanud väga ladusat mängu, siis paremini alustasid eestlased – esimestel minutitel said järjepanu headest kohtadest üritada Erik Embrich, Kristjan Kombe ja Kevin Parras, kuid vastaste kollkipper Yuta Narisawa oli valvel. Kui mängitud oli 6.38, siis sai Jaapan kirja oma esimese pealeviske väravale ja see maandus kohe võrgus...