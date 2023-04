FOTOD | Eesti käsipallikoondis jäi tugeva teise poolaja järel EM-valikmängus Tšehhile napilt alla, õrn edasipääsulootus on veel elus

Eestlased alustasid mängu uimaselt, kui väravaarve avati alles seitsmendal minutil. Selleks ajaks oli Tšehhil kirjas neid juba viis. 15. minutiks oli Eesti maas 5:10. Poolaja viimastel minutitel kasutasid eestlased ülekaalu ära ning vähendasid kaotusseisu 13:17 peale. Viimasel minutil said mõlemad koondised veel ühe värava kirja ehk vahe jäi neli väravat (14:18).

Eesti resultatiivseim avapoolajal oli Kaspar Lees nelja väravaga. Armi Pärdil on kirjas kolm, Karl Toomil ja Ott Varikul kaks tabamust. Tšehhide poolelt on Jakub Hrstka ja Matej Klima arvel neli väravat.

Island alistas teises tänases matšis Iisraeli 37:26. Eesti hoiab EM-i valiksarja kolmandas grupis kahe punktiga kolmandat kohta. Islandil ja Tšehhil on liidritena koos 8 punkti, parem väravate vahe annab eelise Islandile. Eestil ja Iisraelil on mõlemal kaks silma, kuid parem väravate vahe (Eestil -22 ja Iisraelil -36) annab edu eest