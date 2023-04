MM-sarja liider Sebastien Ogier avaldas järgmise ralli, kus stardib: otsus pole kuidagi tulemusega seotud

Ogier jätab teatavasti vahele järgmise MM-ralli, mis peetakse 11. - 14. maini Portugalis. Järgmisel etapil Sardiinias (1. - 4. juuni) on prantslane taas stardis, teatas WRC koduleht neljapäeval.

Ogier võidutses tänavu Monte Carlos ja Mehhikos. Horvaatias teenis ta viienda koha. Rootsi ralli vahele jätnud Ogier'l on liidrina koos 69 punkti. 69 punkti on kirjas ka tema tiimikaaslasel Elfyn Evansil, aga kaks etapivõitu annab edu prantslasele. Toyota duole järgnevad Kalle Rovanperä (68 p), Ott Tänak (65 p) ja Thierry Neuville (58 p).