Flora ja Eesti koondise võtmemängija hooaeg sai õnnetu lõpu

„Prognoos taastumiseks on üheksa kuud. Ma pole saanud praegu veel mingisugust voldikut, kust näen ACL-i kohta, kuidas see täpselt käib, aga olen aru saanud, et üheksa kuud on stampaeg, millega läheb kordusvigastuse oht minimaalseks,“ selgitas Soomets portaalile Soccernet.ee.

„Mida varem väljakule tuled, seda suurem on risk. Kui tahad näiteks seitsme kuu pealt väljakule minna, siis see risk on 50%. Aga kui ootad ühe kuu veel, siis see protsent, et midagi ei juhtu, on 50% jagu kõrgem ehk 75%,“ lisas poolkaitsja.