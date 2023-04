Väravamasin Haaland jätkab võimsalt: üks rekord langeb teise järel. Kas langeb Premier League'i kõigi aegade tippmark?

Norralane vormistas mängu viiendal üleminutil 4:1 lõppseisu. Haalandile endale oli see sel hooajal Inglismaa kõrgliigas 33. väravaks. Sellega võttis ta rekordi üle egiptlaselt Mohamed Salah'lt, kes hooajal 2017/2018 sahistas Liverpooli eest võrku 32 korda. Haaland on ühtlasi esimene mees, kes debüüthooajal liigas vähemalt 33 väravat löönud.

Premier League'i ühe hooaja kõigi aegade rekordist lahutab teda veel üks tabamus. Seda jagavad Alan Shearer ja Andrew Cole, kes vastavalt hooaegadel 94/95 ja 93/94 said kirja 34 väravat. Toona peeti ühe hooaja jooksul aga 42 kohtumist. Arvestades Haalandi vormi ja seda, et Cityl on veel seitse kohtumist jäänud pidada, paistab hooaja absoluutne tippmark vaid ajaküsimus.