Kas snuuker saab uue maailmameistri? O'Sullivan mängis eduseisu maha, poolfinaali jõudis vaid üks varasem võitja

„Uskumatu tunne on olla poolfinaalis, eriti arvestades, et olin kogu aeg kaotusseisus: 2:6, 6:10,“ rääkis Brecel Eurospordile. „Ma ei oodanud võitu. Arvasin, et saan täna õhtul koju puhkama minna. Ma ei oodanud seda üldse, sest ma üldse ei valmistunudki selleks turniiriks. Olen aga mängude ajal end hästi tundnud ning väga õnnelik edu üle.“