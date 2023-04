Naistõstjad nõuavad, et mehed peaksid hakkama rinnahoidjat kandma

Tõstjate jaoks on kaalumine peaaegu sama tähtis kui võistlus ise, sest tõstepõrandale pääsemiseks ei tohi kehakaal vastava kaaluklassi piire ületada.

Portaalis Inside The Games ilmunud artiklis tõi üks anonüümseks jäänud tõstjate sportlaskomisjoni liige näite: rinnahoidja kaalub vähemalt 200 grammi ja niigi kaalupiiridesse mahtumise nimel vedeliku- ja kaloripuuduses vaevleval sportlasel on seda väga keeruline maha võtta.

Reegleid muudeti vahetult enne 2024. aasta Pariisi olümpiamängude kvalifikatsioonivõistluste algust. Ent õige pea selgus, et võistluste korraldajad tõlgendavad nõudeid erinevalt.

„Maailmameistrivõistlustel sain kaaluda ilma rinnahoidjata, aga äsja Armeenias peetud Euroopa meistrivõistlustel öeldi mulle, et rinnahoidja tuleb selga panna. Need on mõlemad Pariisi olümpiamängude kvalifikatsioonivõistlused,“ rääkis Belgia tõstja Nina Sterckx.

„See pole aus. Reegleid tuleks uuesti muuta. Tuleks kindlalt öelda, kas me astume kaalu peale koos rinnahoidjaga või ilma. Ja kui koos, siis peaksid ka mehed rinnahoidjat kandma,“ lisas ta.

Sterckxiga nõustus ka Suurbritannia tõstja Zoe Smith, kes võitis EM-il -64kg kategoorias pronksmedali. „See on järjekordne näide, kuidas spordis vohab sooline ebavõrdsus. Oleme võrreldes meestega kehvemas seisus, sest meil kästakse kanda kaks korda rohkem aluspesu. Hakkasin EM-i kaalumisel rinnahoidjat eemaldama, aga mulle öeldi, et see tuleb selga jätta. Reeglid ei ole kooskõlas, aga peaksid olema,“ lausus sportlane.

Rahvusvahelise tõsteliidu peasekretär Antonio Urso ütles vastuses Inside The Gamesile, et alaliit on probleemist teadlik.

„Reeglite muutmisega tahtsime tagada, et mees- ja naistõstjad ei peaks erinevusi kogema. Selgus, et nii see ei läinud. Jätkame konsulteerimist sportlaskomisjoniga, et reeglid oleksid ausad ja detailideni paigas,“ sõnas Urso.