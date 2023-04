Toyota tiimijuht Latvala: Evans saatis tiitlikonkurentidele väga selge sõnumi

„Tean oma kogemusest, et kui pole pikka aega võitnud, hakkab sõitja sellele mõtlema ja see jääb pähe kinni. Endale hakatakse pingeid peale panema,“ vahendas Latvala sõnu WRC -sarja koduleht.

„Nägin juba reede õhtul Elfyni näol naeratust. Sellest hetkest teadsin, et tal on tekkinud suur enesekindlus. Arvan, et nüüd on tema õlgadelt koorem langenud. See on MM-tiitli eest heitlemisel väga selge sõnum,“ lisas ta.