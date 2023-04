Edetabelikoha poolest Eesti läbi aegade kolmandaks meesmängijaks tõusnud Lajal kiikab Wimbledoni poole

19-aastane Lajal, kes elab ja treenib Prantsusmaal mainekas Patrick Mouratoglou akadeemias, on teinud viimase pooleteise aastaga, mil ta täiskasvanute tennisetuuril on tiirelnud, maailma edetabelis võimsa hüppe. Juunioride karjäärile tõmbas ta joone alla 2021. aasta sügisel US Openi kolmandasse ringi jõudmisega, olles sellest hetkest alates mänginud ainult ITF-i ja ATP Challengeride turniiridel.