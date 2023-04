Kurlingupaar alustab MMi-il medalijahti. Harri Lill: õige võitlus algab alles nüüd

Lill ja Kaldvee kaotasid üheksast mängust esimese ja viimase ning mõlema allajäämise põhjus oli sama – ühes voorus anti vastastele neli punkti. „Tegelikult ei mänginud me ei Tšehhi ega Hollandi vastu halvasti, kuid ühes voorus tuli viga sisse,“ selgitas Lill. „Samas oli meie alagrupp väga tugev, võistkondi, kes võinuks edasi pääseda oli palju. Seega võib esialgu etteastega rahule jääda. Meie keskmine tase on tänavu tõusnud, kuid see ei maksa suurt midagi, tähtis on tulemus MM-il. Hinnangu annab reede, kui mängitakse veerandfinaalid ja poolfinaalid ning loodetavasti laupäev, mil toimuvad medalimängud.“

Lille ja Kaldvee üks siht oli mahtuda MM-il kaheksa parema sekka ja pääseda EOK palgale ning see ülesanne sai täidetud. „Meie eesmärk on pääs olümpiale ja seal midagi korda saata. Mõistagi on see oluliselt lihtsam EOK palga ja toetuste najal,“ tõdes Lill.

Kurlingu MM-i play-offis läheb Lillel ja Kaldveel mäng mitte mõisa, vaid palga peale. Praeguseks on EOK-lt välja võideldud töötasu 1600 eurot, pronksi või hõbeda puhul tõuseks kuupalk 2500 euroni, kuld tähendaks aga 4000 eurost sissetulekut.

„Rahale me ei mõtle. Läheme eelkõige mängima ja medalit jahtima. Oleme nii kogenud sportlased, et keskendume tulemusele ja vaatame alles siis, palju see sisse toob. Veerandfinaal ei ole pingelisem, kui alagrupikohtumised. Oleme pingega harjunud. Tuleb mängida oma parimat kurlingut ja siis on kõik võimalik,“ kinnitas Lill.

Lill ja Kaldvee lähevad Lõuna-Koreas toimuval MM-il veerandfinaalis kokku Norraga.