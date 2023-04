TÄISPIKKUSES | Rallikrossi Eesti meistrivõistlused algasid põnevate sõitudega Raassillal

Crosskart650 oli parim Karl Martin Miliste, järgnesid Rait Sööt ja Laur Langeproon (kõik CK650). „Raassillal on meie klassis üldiselt nii, et kui esimesest kurvist esimesena väljud, siis on üsna suur tõenäosus, et ka esimese koha peal lõpetad,“ rääkis Miliste. „Mõnes kurvis olin natuke ebakindel, aga üldiselt olen sõiduga rahul.“