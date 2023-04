OTSE DELFI TV-s | Uuel rallikrossirajal peetaval Eesti meistrivõistluste etapil pakuvad konkurentsi ka välisvõistlejad

SuperCar-klassis tulevad eestlastele konkurentsi pakkuma Läti-Leedu sarja võitnud lätlane Edijs Ošs (Škoda Fabia), soomlane Anssi Hyttinen (Volvo S40) ja lätlane Janis Vegeris (Citroen DS3). „Kohalikku sarja sõitvad eestlased on samuti rivis, nii et kindlasti tuleb põnev võistlus,“ sõnas EAL rallikrossikomitee esimees Mati Kask.

Super1600 klassi on edasi liikunud mullune juunioride Eesti meister Robin Allik (Honda Civic). „Robin Allik võistleb varem Marko Murule kuulunud autoga, samaga, mille Marko tuli möödunud aastal Super1600 klassis Eesti meistriks.“

Aprilli keskel toimunud treeningpäeval uue ja varasemast võimsama autoga esimese testi teinud Allik märkis toona, et juba paari ringiga olid ajad samad, mis eelmise autoga. „Aga uue auto piirideni jõudmiseks tuleb veel pikk maa minna,“ lisas ta.

Kask lisas, et eelmise aasta Super1600 meister Marko Muru võistleb tänavu TouringCaris, tuues rajale Ford Fiesta. „Pärast võistluspausi on selles klassis rajale oodata ka Margo Soometsa,“ sõnas Kask.

Väga konkurentsitihedas Crosskart Xtreme’i klassis võistleb tänavu teiste seas autoralli möödunud aasta Eesti meistrivõistluste absoluutarvestuse ja EMV2 klassi hõbemedaliomanik Priit Koik. „Plaan on proovida rallist erinevat ala,“ rääkis Koik treeningpäeval. „Nii et miks mitte rallikross ja seda just krosskartide arvestuses. Need tunduvad ägedad ja särtsakad. Ma ei ole kunagi ühisstardist alal võistelnud, eks seegi ole uus ja huvitav, aga kindlasti ka keeruline.“

Kask tõi esile, et uusi sõitjaid on teisigi ning kindlasti on huvitavaid sõite oodata ka Crosskart 125 ja 650 klassis.