Tehisaru jaburad väited: müstiline Eesti rekordinaine, dopingusüüdistused ja Pehka üllatavad teened

Sotsiaalmeedia on täis koolitusreklaame, kuidas tehisaru saab kasutada turunduses, kuidas ta suudab kohe-kohe tegutseda juhiabina ja sisuliselt varsti teeb üldse kõik ette-taha ära. Kas üles haibitud juturobot jagab matsu ja võiks asendada näiteks luust ja lihast spordireporterit?

Tegime eksperimendi, ütleme tööintervjuu. ChatGPT näitas oma tõelist nägu ja see ei ole ilus – tegemist on Eesti spordist üht-teist kuulnud kratiga, kes ajab kõik lootusetult sassi ja valetab silmagi pilgutamata nagu meie veteranpoliitikud. Kohati on ta vohama kippunud ja ümmargusi vastuseid kõvasti lühendatud ja toimetatud.