VIDEO | Miami Heat kukutas ebakindlaks muutunud NBA tiitlisoosiku juba esimeses ringis konkurentsist

Tänavusest Miami Heatist sai NBA ajaloos kuues võistkond, kes on suutnud kaheksanda asetusena play-off'i esimeses ringis võita.

Kolm minutit enne lõppu oli Bucksi seis endiselt hea, edu oli 111:103. Heati liider Jimmy Butler tegi aga vähem kui minutiga isikliku 8:0 spurdi ja viigistas. Just Butler viis mängu ka lisaajale, ta tabas 0,5 sekundit enne lõppu kukkumise pealt alley-oop'i.

„Minu jaoks oli see kõige kehvem play-off,“ rääkis Antetokounmpo, keda paljud eksperdid on viimastel hooaegadel pidanud maailma parimaks korvpalluriks. „Heat mängis selleks, et meid võita ja meie mängisime mõtetes juba tiitli peale. Ausalt öeldes kiirustasime asjadest pisut ette.“