Robert Rooba: sellist atmosfääri on Eesti hokiajaloost raske leida

„Oleme loomulikult kõik teadlikud ukrainlaste olukorrast, aga kui me hakkaks mõtlema, mis neil kodumaal toimub, oleks meil väga keeruline mängida. Kogu maailma hokipere on väga õnnelikud, et nad pärast sõja puhkemist siin kaks aastat on mänginud ning on paremas koosseisus ja vormis kui enne sõda,“ sõnas Rooba.

„Väga tore ja suur aitäh sponsoritele, et kohalikele sõjapõgenikele selline võimalus anti. Samas ei saa me unustada ka Eesti inimesi, kes siia tulid. Neid oli ikka rohkem, ärme jäta inimestele vale muljet. Pileti ostnud fänne, kes meile kaasa elama tulid, oli saalis väga palju. Sellist atmosfääri Eesti hokiajaloost on raske leida - see on fenomenaalne. Tegime täna nii mõnelegi teisele spordialale silmad ette. Tuleb arvestada, kui väiksed me Eestis veel oleme.“

„Suur tänu! Ma loodan, et inimesed ei unusta, et homme on järgmine mäng (Jaapaniga kell 19.30 - toim) ja laupäeval turniiri kõige tähtsam kohtumine (Hiinaga kell 16 - toim),“ lisas Rooba.

Eesti koondise kapteni sõnul otsustas mängu klassivahe. „Arvan, et kerge klassivahe lihtsalt. Aga iga kord, kui vastane lõi paar kiiret väravat ja tundus, et meie selgroog hakkab murduma, tulime me mängu tagasi ja hoidsime neid kogu mängu varvastel. Kergelt neile see ei tulnud. Jah, seitse on palju, aga see ongi tingitud kergest klassivahest,“ rääkis Rooba.

„Olen oma meeskonna esituse üle uhke. Lõime neli väravat väga tugeva meeskonna vastu ja pakkusime kodupublikule hea esituse. Me ei andnud kordagi alla. Võitlesime lõpuni ja see on kõige tähtsam.“