Tänaku sõnul on M-Sport aasta jagu arengust maas: ma ei ole oma elu lihtsaks teinud

Tänavuse hooaja eel M-Sportiga taasliitunud Tänaku sõnul on nende auto võrreldes teiste tiimidega selgelt arengust maas. „Keeruline koht on võib-olla, oleme aasta arengust maas. Võib-olla täna ei näe see kõik nii äge välja, kui võiks olla- Aga ma arvan, et kuna me praegu näeme, et oleme konkurentsis, siis tahaks öelda, et kui oma asjadega järje peale jõuame, siis küll me oma koha leiame,“ selgitas Tänak.

„Ega ma oma elu lihtsaks pole teinud, üle aasta meeskonda vahetada ja jälle otsast peale hakata, aga tundub, et kuidagi läbi raskuste on see mul alati tulnud. Ükski asi pole lihtsalt tulnud, aga ütleme nii, et kõik head asjad tulevadki raskelt,“ lisas ta.

Eelmisel sügisel karjääri lõpetamisele vihjanud ralliässa sõnul on aga vähemalt tema eraelus asjad jälle korras. „Jah, õnneks on lahenenud. Kodus on kõik hästi. Lapsed-naised on kõik terved,“ rääkis Tänak.

Eesti rallisporti puudutav vastutuskoorem on Tänaku hinnangul hetkel liialt tema õlgadel, kuid kiiret lahendust sellele ei paista: „Pinge võiks ju kellelgi teisel ka olla. Peaks ikka mingi järgmine juunior olema, kes mingi hetk üle võtab. Kas see pinge peab kõik minu peal olema? Hetkel on, tundub nii jah, aga tahaks uskuda, et ju on keegi, kes selle kunagi üle võtab. Täna seda nime veel ei ole.“

„Teiste eest ei saa midagi ära teha, igaüks peab ikka ise enda eest võitlema,“ loodab Tänak, et kohalikel noortel jagub tippu pürgimiseks vajalikku vaimukindlust.