FOTOD | Teisel kolmandikul murdunud Eesti hokikoondis kaotas MM-il kindlalt Ukrainale

Eestil on tabelis 5 punkti ehk normaalajavõit Hollandi ja bullitiseerias saadud võit Serbia üle, millega hoitakse kolmandat kohta. Ukraina on seitsme punktiga teisel tabelireal.

„Mängupilt on kindlasti erinev eelmistest mängudest. Vastane oli kindlasti aktiivsem pool. Suures plaanis on see meile sobiv. Tuleb väiksed korrektuurid teha ja enda vead ära parandada kaitsetsoonis. Lasime neil liiga lihtsalt värava visata,“ kommenteeris Parras ERR-ile.

„Rasmus tegi väga head tööd vastase värava taga. Võtsin ise natuke passiivsemalt tahapoole, et kui peaks litrikaotus tulema, siis on ilusti kolm mängijat litri alla, aga kui nägin, et ta võitjana sealt välja tuleb, tegin väikse liikumise värava poole. Õnnelikult põrkas ette ja muu on ajalugu!“