Viimsi/Sportland jäi poolfinaalseeria eel olulisest mängijast ilma

Viimsi/Sportlandi peatreener Valdo Lips: „Hindist on meil hirmus puudus. Vaadates vahel Hindi statsitikat, võib tunduda, et seal midagi ei ole, kuid tegelikult on ta meile ülioluline mees, kes musta tööd teeb. Aga nüüd on kahjuks nii, et hooaja lõpuni me teda platsil ei näe ja peame nii hakkama saama. Selline see sport paraku on aga väga kahju, Hint tegi hea hooaja.“