VIDEO | „No ikka korralik pasteet!“ Zevakin ja Valting panid end hoki osavusmängudes Rooba ja Liiviku vastu proovile

„Olen alati öelnud, et hoki on minu jaoks üks TOP 3 retsimaid alasid, mida üldse annab teha!“ ütles Zevakin peale väsitavat võistlust, milles mehed võtsid mõõtu Eesti hokistaaride Robert Rooba ja Siim Liivikuga slaalomis, täpsusvisetes ja bullitites.

„Kui me täna suutsime siin mõnda noort inspireerida... Isegi täiskasvanuid. Tulge hokitrenni! See on tõesti väga lõbus. Suur-suur aitäh poistele ja Tondiraba jäähallile!“