Pariisi olümpiamängudel on meestel kõigest viis võistlusklassi. Varasemalt raskemate meeste konkurentsis heidelnud Pent on nüüd juba mõnda aega tegutsenud uues kaalukategoorias. -89 kg on ka üks viiest kaalukategooriast, kus Pariisi olümpial võisteldakse.