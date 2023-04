Kurlingumeeskonna kapten duost Kaldvee – Lill: nad võitlevad MM-il esikoha eest

Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lill kindlustas Itaalia alistamisega koha MM-i kuue parema koondise seas. „Ma ei ütleks, et see on üllatus,“ tõdes Veltsman. „Nende tulemused on tänavu läbivalt olnud märgatavalt paremad. Eks ma alasiseselt lootsime, et nad jõuavad kuue sekka. Šotimaa ja Itaalia alistamine näitab, et nad on valmis nii medalimängus osalemiseks kui ka esikohaks.“