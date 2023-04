Eesti kurlingupaar alistas valitsevad olümpiavõitjad ja jõudis MM-il kuue parema sekka!

Kaheksa vooru järel on A-alagrupis Kanadal ja Eestil seitse, Šotimaal kuus võitu ning ülejäänud duod on saanud neli või vähem õnnestumist. Sealjuures on Eesti alagrupis võrdsete võitude puhul Kanadast tagapool, kuigi omavaheline mäng võideti. Võti peitub selles, et paremust määratakse loosiviske põhjal - kes saab tsentrile lähemale.

Kanada keskmine on praeguseks 20,56 cm, Eestil 43,52 cm. Selleks, et kerkida alagrupi võitjaks ja pääseda otse poolfinaali, tuleb Eestil võita viimases voorus Hollandit ja loota, et Kanada kaotab Koreale, kellel on kirjas vaid kaks võitu. Vastasel korral tuleb Eestil mängida reedel veerandfinaalis B-grupi teise või kolmandaga, sõltuvalt sellest, milline koht alagrupis saadaks. Ka kuus võitu saanud Šotimaa edestab võrdsete punktide korral Eestist ees, sest nende keskmine täpsus on 35,59 cm.