VIDEO | Hooaja kõige kummalisem värav? NHL-i äss skooris näoga

Los Angeles Kingsi ja Edmonton Oilersi kohtumises nägid vaatajad hooaja üht kummalisemat tabamust, kui Oilersi kaitsja Evan Bouchard viskas jõuga litri tiimikaaslasele Zach Hymanile näkku ja see kukkus sealt vastaste väravavahi Pheonix Copley valvatud puuri.Too tabamus viis Edmontoni klubi juhtima 5 :2, lõppeks võitsid nad matši 6 : 3 ja läksid seeriat 3 : 2 juhtima. Hyman tõestas, et hokimängijad on kõvad ja mängis kohtumise vapralt lõpuni.