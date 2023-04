Tamme rallikrossi Nordic-sarja avasõidu nurjas kardaani purunemine, teises jõudis ta poodiumile

Punktitabelis on liider Vranckx 39 silmaga, Tamm on teine 28 punktiga, sama palju punkte on kogunud taanlane Ulrik Linnemann (Ford Fiesta). Pro-klassis on liider rootslane Kevin Eriksson (Honda Civic), esimese etapi võitis Peter Hedström (Hyundai i20 WRC) ja teise Eriksson.