Kotsar on kandidaat ACB hooaja sümboolsesse koosseisu, oma panuse saavad anda ka fännid

MVP Movistari hääletusel selgitatakse välja hooaja parim mängija ja sümboolne koosseis. Baskonia esindatus ametlike kandidaatide seas on päris korralik, sest nimistus on Darius Thompson, Markus Howard, Tadas Sedekerskis, Rokas Giedraitis, Matt Costello ja ka Eesti koondislane Maik Kotsar.

Valimise kodulehel on näha, et Kotsar on seni saanud keskmängijat (Pivot) arvestuses 0,3% häältest. Eeldatavasti on kõvasti kuuma andnud grusiinid, sest Giorgi Shermadini on võtnud üle 50% häältest ehk 20 korda rohkem kui Euroopa korvpalli üks suurim täht Nikola Mirotic. Laiem avalikkus saab hääletada kuni 12. maini.