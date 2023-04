Renault rallimasin läbis homologatsiooni

Kuid alates teisipäevast on Clio Rally3 ametlikult võistluskõlbulik ning masinat näeb juba järgmisel nädalal Prantsusmaa ja Itaalia teedel. Ralliprogrammi meeskond siiski käima ei pane, aga autod on kõigile huvilistele saadaval. 1,3-liitrise ja viiekäigulise auto hind on natuke üle 120 000 euro, millele lisandub käibemaks.

Käik võib olla oluline ka suuremas pildis. Eelnevalt panustas Renault kaherattaveolistele ralliautodele, kuid uus Clio on neljaveoline. Prantsusmaa meedia sahistas möödunud aastal, et Renault kaalub tipptasemel rallisarjaga liitumist ja kaugemas tulevikus toodaks sellise juhul teedele nende Alpine brändi all vuravad masinad. Ka uus Clio on disainitud ja ehitatud Alpine'i tehases, mistap saavad need kuulujutud taas tuld juurde.