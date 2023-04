Selgusid Eesti meistrid e-autospordi ringrajasõidus

Võistlusnädala kolmapäeval toimus aga Assetto Corsa Competizione platvormi põhjalik uuendus. Lisaks tavapärasele autode suutlikkustasakaalu (Balance of Performance ehk BoP) muutustele juurutati seekordse versioonivahetusega ka rehvide uus matemaatiline mudel, mis keeras kõik pea peale. Senised seadistused polnud enam kasutatavad ning kaudselt mõjutas see ka osavõtjate arvu. Mitmed, kes kuidagi seadistust paika ei saanud ja kellel suurt millegi pärast võidelda polnud, jäid eemale. BoP kohendamine aga tähendas, et eelkvalifikatsioonis ülivõimas olnud Honda minetas oma senise edu. Nagu hiljem selgus, taandus lõpptulemus paljuski sellele, kellel oli olemas pikal sõidul töötav seadistus ja kellel mitte.