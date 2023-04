Eesti jalgpallitalent tuli AS Romaga karikavõitjaks

AS Roma U19 sats alistas teel finaali 2 : 2 päädinud mängus penaltiseeria järel Lecce, 2 : 1 Napoli ja 1 : 0 Interi noored. Vetkal sai neist mängida Lecce vastu 41 minutit. Esikohamatšis oli roomlaste teel ees Fiorentina.

Veidi suurem on Tallinna Kalevi kasvandiku roll olnud noorteliigas, kus ta on tänavu 28-st mängust osalenud 16. Vetkal sõlmis mullu AS Romaga kuni 2025. aastani kehtiva lepingu.