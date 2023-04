Hyundai tiimipealik soovis Horvaatia ralli edasi lükata, kuid sellele seisti vastu

Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul jõudis testil toimunud avariis traagiliselt surnud Craig Breeniga koos töötada vaid Rootsi rallil, ent sellest hoolimata jättis iirlane talle kustumatu mulje. „Autospordimaailma on täis alfaisaseid, kes varjavad oma emotsioone ja mängivad kõvasid mehi. Tema oli võistleja ja entusiast, kellel polnud emotsioonide välja näitamisega probleeme ja ta tundis end mugavalt. See tegi temast rahvamehe, kes lükkas ümber väljakujunenud stereotüübid,“ rääkis prantslane kodumaa meediale.

Abiteboulile jäi siiski napilt Horvaatia ralli eel hukkunud Breeni lahkumisest üks okas hinge. „Craigi perekond tahtis, et Horvaatia etapp toimuks. Mina isiklikult oleksin seda etappi lühendanud. Kui oleksime alustanud hiljem, siis saanuks kõik inimesed matustel korralikult osaleda – praegu pidid paljud otsustama, kas nad lähevad Horvaatia ralliks luuret tegema ja valmistuma või Waterfordi,“ kahetses tiimijuht.

Mees käis enda sõnul välja idee, et ralli algaks natuke hiljem, kuid sellele seisti vastu. „Kohe tekkisid tagasilöögid, sest rallis on logistikal väga suur roll. Ringrajasõidus saab üsna valutult võistlust edasi lükata. Kui tegin ettepanku alustada Horvaatia etappi päev hiljem, siis tundsin, et olen logistiliselt silmitsi peaaegu ületamatute tagajärgedega,“ selgitas Abiteboul.