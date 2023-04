Vene koduklubi läheb Meistrite liiga poolfinaalis vastamisi tiitlikaitsjaga

Tenerife on Meistrite liiga võitnud kahel korral, sest lisaks eelmisele hooajale saatis neid edu ka 2017. aastal. Kahe tiitliga ollakse ühtlasi FIBA tugevaima eurosarja edukaim klubi, sest kahel korral on Meistrite liiga võitjaks kroonitud veel ainult Burgose San Pablo.