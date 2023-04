Ogier unistab suurelt: kui nii edasi läheb, siis tahan hooaja lõpus tiitli eest heidelda

Käesoleval hooajal on Ogier seni neljast rallist osalenud kolmel ning MM-sarja üldarvestuses hoiab ta tiimikaaslase Elfyn Evansi ees esikohta, sest kuigi mõlemal mehel on kirjas 69 punkti, siis prantslane on võitnud ühe etapi rohkem. Kolmandat kohta hoiab valitsev maailmameister Kalle Rovanperä (Toyota; 68 punkti), neljas on M-Sporti sõitja Ott Tänak (65) ning kaugele ei jää ka Hyundai esinumber Thierry Neuville (58 punkti).

Esialgu plaanis 39-aastane Ogier teha tänavu kaasa vaid seitsmel etapil 13-st, kuid hiljutiste tulemuste valguses pole ta selles enam nii kindel.

„On hea võimalus, et ma osalen Sardiinias. Keenia? Tulevik on endiselt väga lahtine. Ütlesin teistele, et kui nad jätkavad sama tasavägiselt, siis ma tahan olla hooaja lõpus viies mees, kes tiitli eest heitleb,“ rääkis Ogier Belgia rahvusringhäälingule antud intervjuus.

„Tippkiiruse osas on Rovanperä küll väga hea, aga see pole ainus asi, mis maksab. Kõik on endiselt väga lahtine. MM-sarjas on vahed väga väikesed ja see on kõigi jaoks hea asi,“ lisas Ogier.

Praeguseks on kindel, et Ogier jätab kindlasti vahele 11. mail algava Portugali kruusaralli ning suure tõenäosusega ei osale ta ka suvistel Eesti ja Soome MM-rallidel.