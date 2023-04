KUULA | „Matšpall“: Roger Federeri eri. Isiklikud lood kohtumistest Härra Tennisega

Saatejuhtide Gunnar Leheste ja Riho Kalluse külalisteks on tennisekommentaator Toomas Kuum ja treener Alo Ojassalu, kellest üks on viibinud šveitslasega lausa Helsingis ühes õhtusöögilauas ning näinud kõigi aegade üht suurimat spordimeest ka väga inimlikes situatsioonides.

Just inimlikkus ongi märksõna, mis 20-kordsest suure slämmi võitjast nii armastusväärse atleedi on teinud. Selles saates ei keskendugi me nii väga tema rekorditele, mida võibki loetlema jääda, vaid emotsioonidele ja lugudele, mis seda meest hästi kirjeldavad. Erinevad mälestused ja lood on Federerist rääkida kõigil saate tegijatel.