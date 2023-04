Kui paljud Eesti koondislased said hoki põhitõed selgeks Eestis ja kolisid seejärel teismeeas Soome, siis Kombe viidi sinna põnnina. Seega näevad paljud tema sugulased Kombet Eesti pinnal mängimas esimest korda. „Lähedased saavad nüüd Tallinnas mu kohtumisi näha, mis on päris äge. Ootasin pikalt, et nad näeksid mind mängimas. Vanaisa ja vanaema vaatavad küll telekast, aga isa ja onud on kohal. Vägev asi!“ oli Kombe rahul.