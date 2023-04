Eesti kurlingupaar seljatas MM-il valitseva maailmameistri

„Suurepärane tunne. Oleme iga mänguga järjest paremaks läinud. MM-il on kõik vastased tugevad, nii et peame lihtsalt mäng-mängu haaval võtma,“ sõnas Kaldvee.



Eesti kurlingupaari jaoks on tegemist olulise võiduga, et kinnitada oma positsioon alagrupi liidrite hulgas.



Homme on eestlaste jaoks MM’il väga oluline päev. Esimeses kohtumises minnakse vastu Austraaliaga, kellel on hetkel neli võitu ja kaks kaotust ning kes jagavad alagrupis 3.-4. kohta Šotimaaga. Päeva teises kohtumises on Eesti kurlingupaari vastaseks valitsev olümpiavõitja Itaalia, kellel on kolm võitu ja kolm kaotust. Eesti jaoks on olulise tähtsusega ka kohtumine, kus Kaldvee ja Lille lähimad konkurendid Šotimaa ja Austraalia kohtuvad omavahel.



Tänavune segapaaris kurlingu MM peetakse Lõuna-Koreas Pyeongchangi olümpiamängude jääl. MMil võisteldakse kahes alagrupis, igast alagrupist pääseb edasi kolm tugevamat võistkonda. Edasipääsejad selguvad neljapäeval, 27. aprillil. Maailmameistrid segapaaris kurlingus selguvad laupäeval, 29. aprillil.



Segapaaride MMi tulemused: https://worldcurling.org/events/wmdcc2023