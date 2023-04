BASKET TV | Eesti naiste korvpalli hoiab üleval TalTech. Aga konkurents? Kosmeetilised ümberkorraldused ei toimi

Basket TV aprilli teises saates keskendume naiste korvpallile. Räägime Eesti meistrivõistluste medalite jagamisest ning sellest, milline on seis Eesti naiste korvpallis tervikuna. Kaks ja pool aastat tagasi korvpalliliidu presidendiks saades ütles Priit Sarapuu, et tuleb hakata rohkem panustama naiste korvpalli. Kuhu siis tänaseks päevaks on välja jõutud?