Lewis Hamilton võitlusest võrdõiguslikkusega: jätkan seda mida teen, pangu nad mind kasvõi vangi

Lewis Hamilton on sõitjana võitnud vormel 1-s seitse MM-tiitlit . Nüüdseks on ta Mercedese eest sõitnud kümme aastat. Lisaks võidusõidule on piloot alati agara sõnavõtuga olnud ka poliitilistel teemadel.

Mercedese Youtube´i kanalil ilmunud videos rääkis Hamilton kümnest Mercedeses veedetud aastast, kus tõi olulise teemana välja ka tänulikkuse Sebastian Vettelile , kes on seisnud tema kõrval võitluses rassismi ja inimeste võrdõiguslikkuse eest.

Hamilton ja Vettel

„Seisime seal käsikäes ja inimesed ütlesid, et poliitika pole sport. See pole poliitika! Need on inimõigused, igaühel on õigus õiglasele kohtlemisele,“ ütles Hamilton.

„F1 on tohutu platvorm ja seda tuleks kasutada heade asjade jaoks, inimeste inspireerimiseks ja julgustamiseks. Eriti tänapäeva maailmas, kus on palju negatiivsust. Ma olen väga tänulik, et Sebastian seal minu kõrval seisis,“ jätkas britt.

Ta räägib ka sellest, miks ta aastatel 2020 ja 2021 nii aktiivselt #WeRaceAsOne'iga koostööd tegi.

„Ma tean, et see kõlab hullumeelselt, kuid tundsin, et pean midagi ette võtma, et näidata inimestele, et nende teemade käsitlemine on oluline. Ma tahan raputada võimulolijaid ja tekitada neile tunde, et nad peavad pidama kriitilisi vestlusi nendel teemadel,“ rääkis Lewis Hamilton.

Skandaalne 2021. aasta Katari etapp.

Briti piloot selgitas, miks ta otsustas 2021. aasta Katari etapil võistelda vikerkaarevärvi kiivriga, mida tol hetkel ei peetud sobivaks.

“Olen alati riskinud. Ma jätkan seda, olenemata sellest, kas nad panevad mind vangi või mitte. Pole tähtis, mida nad teevad. Seisan alati selle eest, millesse usun, isegi kui see viib minu surmani,“ rääkis kindlal seisukohal Hamilton. “Minu jaoks on täiesti arusaamatu, et me elame ikka veel ajal, kus nii paljudel riikidel, eriti Lähis-Idas, on sellised probleemid inimõigustega.“