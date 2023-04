Nõukaaegsetest ralliässadest rääkivas filmis „Kurvilise tee legendid“ löövad kaasa ka Ott Tänak ja Markko Märtin

Nõukogude Liidu koondises sõideti tollal Leedus toodetud ralliautodega Lada VFTS, nende hiilgeaeg oli enne Ott Tänaku sündi. Kuid mehe sõnul kasutasid kohalikud staarid neid autosid veel pikalt. „Minu isa sõitis rallit 01-ga ja siis sai ka endale VFTSi. Nii et minu esimesed sõidud ja mälestused ralliautodest on seotud just selle autoga. Eks ta „vene“ auto oli, uksed käisid raskelt ja tegi valju häält,“ meenutas Tänak. „Veidi uskumatu on tagasi vaadata, millega omal ajal võidu sõideti. Täna on ju tehnoloogia kõvasti edasi arenenud, kõik on aetud nii täpseks, mehed on arvutitega ümber auto ja seadistavad amordiklikke. 20-30 km pikkused katsed sõidetakse alla sekundiliste vahedega, see kõik on peaaegu nagu arvutimäng. Tol ajal aga vaadati, et piisavalt õhku ja bensu käiks karbussist läbi ning peamine, et auto kiirelt edasi läheb. Kuid see, kas autoga on ka turvaline sõita ja kas see nö hakkab maakera külge kinni või mitte, ei huvitanud eriti kedagi. Nagu Ilmar Raissar kunagi ütles, tuli ette panna kulunud rehvid, et auto kergemini veereks. Tähtis oli ainult võimsus ja kiirus, nende mõtteviis oli hoopis midagi muud kui meil täna. Ma ei usu, et ma tahaks olla samasugune raudmees nagu nemad olid. Kuid ajad on nii erinevad, et ega meid omavahel võrrelda saagi,“ ütles Tänak.