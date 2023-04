Arsenali võtmemängija peab ilmselt kõrvalt vaatama ka matši ManCity’ga

Saliba sai vigastada 16. märtsil Euroopa liiga kohtumises Lissaboni Sportingu vastu. Salibale on häda teinud seljavigastus. Saliba puudumisel on tema asemel väljakule pääsenud Rob Holding, kelle tegutsemisele on tehtud aga mitmeid etteheiteid.

Kui vahepeal kirjutas Inglismaa meedia, et Arsenali kaitseliini liidriks olnud Saliba võib vigastuse kiuste väljakule naasta ja riskida trauma süvenemisega, siis The Athletic kirjutab, et Saliba hooaeg võib tegelikult juba läbi olla.

Arsenal on Inglismaa kõrgliigas praegu 75 punktiga liidriks. Manchester City on 70 silmaga teisel kohal. Samas on ManCity’l kaks mängu varuks.

Kolmapäeval kohtuvad ManCity ja Arsenal esimese koduväljakul. Hooaja esimese omavahelise Premier League’i kohtumise võitis ManCity võõrsil 3:1.