FOTOD | Viimasel kolmandikul rünnaku käima saanud Eesti jäähokikoondis alistas Hollandi

„Järjekordsed 60 minutit oli meie mäng. Vastasel peale kahe värava midagi ei olnudki. Meilt väga hea esitus. Täna olime värava löömises teravamad. Taaskord meie poolt tohutult palju raisatud võimalusi. Tahaks aga meeskonda väga kiita. Võitlesime, uskusime ja ei andnud alla. Suutsime vägisi mängu enda kasuks kallutada. Võit on meie ja kolm punkti käes,“ sõnas Rooba kohtumise järel ERR-ile ning tõdes, et isikliku tabamuse kirja saamine valmistab samuti rõõmu. „Tore, et sain meeskonda selle väravaga aidata.“

Eestil on kahe kohtumisega nüüd koos viis punkti. Alagrupi liider on Jaapan kuue punktiga. Kolmas on Ukraina nelja punktiga, neljas Hiina kahe punktiga, viies Serbia ühe punktiga ja kuuendal kohal oleval Hollandil on punktiarve avamata.