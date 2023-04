Kontaveiti ja Kanepi matšid peetakse homme Madridi turniiri peaväljakul

37-aastasele Kanepile loositi vastu kogenud ameeriklanna Shelby Rogersi (WTA 38.), kellega nad on omavahel madistanud kolmel korral. Eestlanna on neist matšidest võitnud kaks, viimati jäi ta peal mullu Charlestonis 6 : 7, 7 : 5, 6 : 2. Edasipääseja läheb järgmises ringis kokku maailma kuuenda reketi Coco Gauffiga.

Ka 27-aastane Anett Kontaveit, kes äsja ilmunud WTA edetabelis on langenud 87. kohale, sai vastu vana tuttava. Eestlanna võtab avaringis mõõtu endast aasta noorema Karolina Muchovaga (WTA 52.). Kontaveit kohtus tšehhitariga kahel korral 2019. aastal toimunud suure slämmi turniiridel. Prantsusmaa lahtistel kaotas ta 6 : 3, 2 : 6, 2 : 6 ja Wimbledonis 6 : 7, 3 : 6. Edu korral on Konteveiti järgmine vastane rumeenlanna Irina-Camelia Begu (WTA 36.).